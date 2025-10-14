俳優の大沢たかおが１０日、自身のインスタグラムを更新。「肉食」ぶりが印象的な最新ショットを公開した。大沢は骨付き肉の絵文字とともに、写真を投稿。拳ほどの特大ステーキを素手で持ち、豪快にかぶりつく様子を披露した。同時に、フォークに刺したブロッコリーの大きな１房を、微妙な表情で見つめる姿もアップした大沢。この投稿にファンからは「さすが王騎（笑）」「食べる姿も男前」「好き嫌いしちゃダメですよ」「ブ