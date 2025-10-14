【ニューヨーク＝小林泰裕】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは１３日、原子力発電所１０基分に相当するデータセンターの整備に向け、米半導体大手ブロードコムと提携すると発表した。今年に入り、オープンＡＩが整備する方針を表明したデータセンターの規模は単純合算で原発３０基超に上る。チャットＧＰＴの利用拡大を背景に、生成ＡＩのサービス基盤の拡充を進めている。発表によ