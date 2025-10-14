女優の吉岡里帆が１３日、自身のインスタグラムを更新。犬に囲まれた映画オフショットを公開した。「本日オリバー舞台挨拶」と自身が出演する映画のイベントを告知した吉岡は、オフショットをアップ。髪を頭の上で結んだ“デコ出し”姿で、様々な犬種の犬に囲まれ幸せそうな表情を浮かべる様子を披露した。この投稿にファンからは「犬まみれめちゃめちゃ羨ましい」「癒されます」「幸せそうな笑顔にこちらまで顔がほころびま