女優の小芝風花が１２日、自身のインスタグラムを更新。眼鏡ショットを披露した。小芝は眼鏡の絵文字とともに写真をアップ。大きな金色のフレームが存在感を放つ眼鏡をかけ、鮮やかリップのアヒル口でカメラ目線を決める最新ショットを公開した。この投稿にはファンから「眼鏡めっちゃ似合ってます」「何をしても可愛いです」「可愛さマシマシなショットありがとうございます」「唇いつもよりぷるっぷるしてて可愛い」など、