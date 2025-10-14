タレントの青田典子が１１日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌手の玉置浩二から誕生日を祝福されたことを明かした。青田は「熊本城ホール公演で、誕生日のお祝いをしてもらいました」と報告。「素敵なプレゼントもいただいて、幸せな誕生日を迎えることができました」と続け、フルーツ山盛りの特大バースデーケーキを前に、玉置と笑顔で写った幸せショットをアップした。この投稿には多数の祝福のほか、「お二人の幸せそ