モデルで女優の藤井夏恋が１１日、自身のインスタグラムを更新。４人組ロックバンド・ＩＤｏｎ’ｔＬｉｋｅＭｏｎｄａｙｓ．のボーカルで夫のＹＵとの結婚１周年を報告した。「気づけば、結婚一年記念おめでとうな私たち。」と投稿した藤井。「家族っていいな。って思える瞬間が増えて嬉しい。これからも沢山たのしみたい！ありがとう」と感謝をつづり、ＹＵと笑顔で写る自撮り写真を公開した。この投稿にファンからは