男性と女性では快適温度が平均して約1℃異なるという（写真：Fast&Slow／PIXTA）記録的な猛暑に見舞われた夏が過ぎ、ようやくぐっすり眠れる季節になりましたが、東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身氏によれば、睡眠の質を上げるためには、ちょっとした工夫が必要だといいます。梶本氏がおすすめする睡眠法とはいったいどんなものなのでしょうか。同氏の監修書『最新医学でわかった 脳ファーストの休養学』から、一部を抜