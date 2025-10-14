2025年10月12日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米中の競争が加速する中で東南アジアがバランス重視の多元的な外交政策によって地域の安定を目指していると報じた。記事は、ベトナムのトー・ラム共産党書記長は9〜11日に北朝鮮を訪問し、中国の李強（リー・チアン）首相やロシアのメドベージェフ前大統領らと共に平壌での朝鮮労働党創建80周年記念式典に参加したと紹介。ベトナム最