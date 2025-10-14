阪神は14日、NPB史上最速のリーグ優勝を果たした25年シーズンの軌跡を追うドキュメンタリー映画「阪神タイガースTHEOFFICIALMOVIE2025―栄光の虎道―」を11月14日に公開決定したことを発表した。映画では試合中継映像のみならず、舞台裏の映像、藤川監督、選手のインタビューも公開される。また、映画公開発表とともに、ポスタービジュアルと特報30秒映像も解禁された。