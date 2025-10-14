SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カコミスル（@cacomistle_tail）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）サムネで勘違いした話。 SNSで巫女さんのような画像を発見。しかし、よく見てみると、実際は巫女さんではなく『ガ〇ダム』の某シーンだったのでした（笑）うっかり期待してしまった気持ちの行き場がなくなりますね……