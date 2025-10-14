背番号3をもらった1983年（昭58）は打率が前年の・288から・247に。遊びすぎた。名古屋という土地柄。レギュラーになってチヤホヤされ、調子に乗ってしまった。チームも優勝から一転5位に沈み、近藤貞雄監督が退任。84年、後任としてやって来たのは山内一弘さんだった。「打撃の職人」「シュート打ちの名人」の練習は独特。水の入ったバケツを投げさせたり、打った瞬間にバットを離させたりする。狙いをちゃんと説明してくれ