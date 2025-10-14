自らのウリを捨て『食品偽装』来場者数２５００万人を突破した大阪・関西万博。閉幕まで２週間を切るなか、熱気に水を差すある疑惑が会場内のレストランで浮上している。「オーガニック食材の使用を謳（うた）いながら一般の食材を使用し、就労資格がない外国人を働かせている店があるのです。私はそこの従業員でした。万博という世界中からお客さんが来る舞台で不正を働いていることに耐えられず、きちんと内情を話そうと決意しま