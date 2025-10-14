テレビ東京の新ドラマ『コーチ』(10月17日スタート 毎週金曜21:00〜21:54 ※初回は15分拡大 21:00〜22:09)の記者会見がこのほど、都内で行われ、主人公・向井光太郎役を演じる唐沢寿明が、自身の“激変した見た目”について語った。唐沢寿明○ヘアメイクは15秒くらい――自身が演じる役に対する印象は?僕は、悩んでいる若い人たちにアドバイスというか、ヒントを与えて、その人たちが自立していくきっかけを作る役。今まではなかな