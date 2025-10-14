SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カポル（@kaporu_）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）バッテリー4コマ寿命が残り僅かになってしまったメカ娘。最期の時間を穏やかに過ごそうと、ご主人様と一緒に寝ることにしたのですが……。なんと、バッテリー残量1％の状態で、1週間も保ってしまったのでした！（笑）いかがでしたか？カ