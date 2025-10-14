◇キリンチャレンジカップ2025 日本-ブラジル(14日、味の素スタジアム)サッカー日本代表は14日、強豪ブラジルとの親善試合を行います。FIFAランキング19位の日本にとって、同6位と格上のブラジルを迎える今回の試合。ブラジルはFIFAワールドカップ南米予選では10チーム中5位と苦戦しましたが、5月に就任した世界的名将のカルロ・アンチェロッティ監督のもとで強化を進めており、10日に行われた韓国との試合では5-0と大勝して日本に