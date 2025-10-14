タレントのぺえが14日までにX（旧ツイッター）を更新。テレビ番組で共演した「素敵な人」を実名告白した。ぺえは11日放送の日本テレビ系「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜」（土曜午後11時）に出演。Snow Man佐久間大介らと共演した。12日、佐久間が自身のXを更新し「芸歴20年でこんだけ色んな人に会ってると、少し関わるだけでその人の本質の片鱗って物がなんとなく見えてくるんだけど、ぺえさんはマジで優しくて、人の機微にすぐ