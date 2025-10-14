悪質極まる手口が横行同じ商品を複数持ち一品だけスキャニングする「まとめ打ち」。安い商品のバーコードを貼りつける「バーコード偽装」。６本入りのビールの箱についたバーコードでなく１缶分だけスキャンする「単品スキャン」――。客が自分で精算をするセルフレジでは、悪質極まる万引き手口が横行している。スーパーやコンビニでの普及率上昇に比例して、激増しているセルフレジの窃盗(せっとう)事件。具体的な被害額はわかっ