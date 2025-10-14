友人同士の会話では父親の悪口が話題になりますが、私にとって父親は尊敬の対象。その理由は、父親の寡黙な働きぶりだけでなく、実は意外な人物の存在にあって……。友人が、体験談を語ってくれました。 友人の愚痴に感じる違和感 友人たちと話していると、しばしば父親の悪口が話題になります。 「うちの父親は口うるさい」 「全然頼りにならない」 もちろん、親子関係は様々で、それぞれの家庭にはそれぞれの事情や苦労が