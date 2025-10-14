【阪神主力選手「虎の巻」】#1侍J井端監督に大ピンチ！ヤクルト村上、阪神才木ら米挑戦組「WBC全員辞退」の可能性佐藤輝明1977年ドラフト5位で内野手として阪神入団、引退直後の82年から昨年まで43年間にわたり、スコアラーとしてチームを支えたのが飯田正男氏（66）だ。プロ野球史上最速でリーグ優勝を果たした阪神の主力選手の思い出話を交えつつ、スコアラー目線で分析してもらった。1回目は、今季40本塁打、102打点で2冠