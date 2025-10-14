◆報知プレミアムボクシング▽ニューヒーロー第５回日本ライト級チャンピオン・今永虎雅抜群のスピードを誇る今永虎雅（２６）＝大橋＝が日本ライト級王座を獲得した。９月１４日、名古屋のＩＧアリーナで行われた王座決定戦で、村上雄大（２５）＝角海老宝石＝を大差の判定で下しベルトを手にした。トップアマからプロ入りして現在９戦全勝（５ＫＯ）。長いリーチから放たれる左右のパンチを含め、総合力では日本を超え、世