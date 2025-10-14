人気ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のパフォーマーで、俳優としても活躍する藤原樹（２７）が、三つ子の妹の結婚式に参列したことを報告した。１４日までにインスタグラムを更新し「先日、三つ子の妹の結婚式に出席しました。とても幸せな時間でした。お幸せに」とうれしそうだ。藤原は三つ子で、同い年の妹が２人。５歳上の姉もいる。ウェディングドレス姿の妹ら４人で撮影した写真をアップした。コ