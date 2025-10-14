パキスタンのシャリフ首相（アナトリア通信提供・ゲッティ＝共同）【シャルムエルシェイク共同】トランプ米大統領は13日に開いたパレスチナ自治区ガザの和平を巡る首脳級会合で、パキスタンのシャリフ首相に「今後はインドと非常に仲良くやっていくだろう」と語りかけ、シャリフ氏が苦笑いを浮かべる場面があった。長年対立するインドとパキスタンは5月、武力衝突に陥り、トランプ氏が「停戦を仲介した」と主張。インドのモデ