2025年、球団創設90周年という節目の年に、セ・リーグ史上最速（2リーグ制となった1950年以降）でリーグ優勝を成し遂げた阪神タイガース。その激動と歓喜のシーズンを追った公式ドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道（こどう）―』が、11月14日より全国で公開されることが決定した。【動画】30秒特報2023年に岡田彰布前監督のもとで18年ぶりの日本一を達成してから2年。球団創設90周年