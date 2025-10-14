ラーメン、カレーに醤油やポン酢まで。いま「貝だし」を使ったグルメが徐々に広がりを見せています。一体なぜ？ 【写真を見る】カレーや調味料にも広がる「貝だしグルメ」じわじわ人気のワケとは？【THE TIME,】 〆まで貝を味わい尽くす「貝鍋」「“貝風呂”めっちゃ美味しい」「“貝風呂”は見ているだけで楽しいし、身もぷりぷり」お客さんが舌鼓を打っていたのは、東京・渋谷にある貝専門店『なきざかな 渋谷』。新鮮