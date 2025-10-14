タフに投げ続けた菅野。その内容に対する評価は様々だ(C)Getty Imagesメジャーでは通用しない――。そんな不安は吹き飛ばす、評価に値するルーキーイヤーだったと言えよう。今季にオリオールズでプレーした菅野智之だ。メジャーリーグはレギュラーシーズンが終了。ポストシーズン進出チームを除く球団に所属する選手たちは、来季に向けた契約に目を向けている。そんな市場動向がにわかに動き始めている中で、注目を集めている