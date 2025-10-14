日本一に輝いたこともある、五島市のボディビルダー。 大阪から新たな環境を求めて移住。プロの世界を目指し、己の体を鍛え上げます。 筋骨隆々の肉体。 100キロのバーベルを軽々と持ち上げます。 筋肉の付き方や美しさを評価する種目で “日本一” に輝いたこともある、乃一 貴保さん 30歳。 （乃一 貴保さん） 「見た目でちゃんと(筋肉が)付いてるか、わかるじゃないですか。正しい努力をしたら、ち