10月14日（火）は前線の影響を受け、曇りや雨の地域が広がります。日本海側では午前中から、午後から夕方にかけては中国地方から関東甲信地方までの広い範囲で雨が降り始め、特に太平洋側や前線・低気圧が近づく西日本〜東日本にかけて、きょうの夜からあすの朝にかけてまとまった雨となるおそれがあります。東海地方〜東北地方にかけてはきのうより気温が大幅に下がるところが多く、この時季らしい涼しさとなりそうです。近畿・九