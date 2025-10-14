１３日の京都６Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）は、キズナ産駒のバルセシート（牡、栗東・松下厩舎）が大物感のある走りで初陣を飾った。半姉に１９年の阪神ＪＦを勝ったレシステンシアを持つ良血馬が、素質を見せつけた。まさに切れ味が違った。リズム良く中団を追走し、直線入り口で外に進路を取ると、鞍上の北村友は左ステッキで鼓舞。メンバー最速の３４秒８の末脚を繰り出し、前にいた２着馬を一気にとらえると、３馬