【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１２日、ウクライナによるロシアへの長距離攻撃を可能とする巡航ミサイル「トマホーク」を供与する可能性を示唆した。対露圧力を強め、停滞する和平協議を進める狙いがあるとみられる。大統領専用機内で記者団に語った。プーチン露大統領に対し、「もし戦争が終わらなければ、トマホークを（ウクライナに）送ると（プーチン氏に）伝えるかもしれない」と語った。国境から離れ