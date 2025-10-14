プロ野球選手と女子プロゴルファーが結婚する。韓国プロ野球LGツインズ投手イム・チャギュとプロゴルファーのソン・セウンが12月にウェディングマーチを聴くことになった。【写真】新譜の姉K-POPアイドル出身女優は大胆！ソン・ナウンの“メリハリ体型”韓国メディア『マイデイリー』の報道によると、イム・チャギュとソン・セウンは12月12日にソウル新羅ホテルで結婚式を挙げる予定だ。2011年にLGツインズへ入団したイム・チャギ