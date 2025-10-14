株主優待だけで生活する元棋士で投資家・桐谷広人さん（75）が13日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」に出演。現在の資産状況を明かした。収録は8月下旬。桐谷さんは「私の資産も銘柄数もとにかく過去最高を更新しています」と語り、資産については「7億ぐらい」とあっさりと明かした。また、“トランプ関税”の影響で世界的に株価が暴落したが、桐谷さんは「暴落はチャンスとか、バーゲンセールは買いと普段から言って