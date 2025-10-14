大阪・夢洲で2025年4月に始まった大阪・関西万博は184日間の会期を終え、13日に閉幕しました。閉会式には秋篠宮ご夫妻がご臨席され、「これからも世界が手を携え、命輝く未来社会を作り上げていくことを願う」とお言葉を述べられました。最終日も多くの人でにぎわい、会期中の一般来場者数は2500万人を超えました。愛知県から来場した人は「開幕日からちょこちょこ通っていて30回以上万博来てるんですけど、ボランティアさんたちが