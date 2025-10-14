タレントの朝山すずさんがインスタグラムを更新し、第一子妊娠を報告した。今年5月に関東サッカーリーグ1部・東京ユナイテッドFCのFW野田武瑠選手との結婚を発表した朝山さんの妊娠報告に、お祝いの声が寄せられている。【写真】「可愛いママとイケメンパパ！」第1子妊娠を報告した朝山すずさん、野田武瑠さん夫妻朝山さんは、「いつも応援してくださる皆さまへ」と切り出した上で「私ごとで恐縮ですが、このたび新しい命を授かり