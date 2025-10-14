【ワシントン共同】ベセント米財務長官は13日放送の米FOXビジネスの番組で、今月末に韓国で予定されている米中首脳会談が「行われると思う」と述べた。中国のレアアース（希土類）の輸出規制を巡って、急速な関係悪化が懸念されたが、米中間の対話によって「緊張は大幅に緩和した」との見方を示した。ベセント氏は中国の動きを「挑発的だった」と批判し、容認しないとの考えも強調した。国際通貨基金（IMF）の年次総会がワシン