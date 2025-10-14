◆第３８回マイルチャンピオンシップ南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１３日、盛岡競馬場・ダート１６００メートル、良）第３８回南部杯・Ｊｐｎ１は１３日、盛岡競馬場で１６頭（ＪＲＡ７、岩手６、他地区３）が争った。４番人気のウィルソンテソーロ（川田）が直線で力強く抜け出し、４馬身差でＪｐｎ１・２勝目を挙げた。連覇の懸かるＪＢＣクラシック（１１月３日、船橋）を視野に入れる。２着に初ダートのシックスペンスが続き、４