連休が明けて、政界は首相指名選挙に向けた各党のやり取りと駆け引きが一層活発になります。自民党の高市総裁は14日午後、所属国会議員に対し、公明党が連立を離脱することになった経緯について説明する予定です。また、鈴木幹事長は13日、「基本政策が一致する政党はある。政治の安定を取り戻し、内外の課題に応えていく体制を作りたい」と述べました。自民党・鈴木俊一幹事長：何があっても、首班（首相指名）を受けられるように