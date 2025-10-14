漫画家の倉田真由美氏（54）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選などを報じるメディアに苦言を呈した。「総裁選でめちゃくちゃな予想をして、結果外しまくった政治評論家を未だ使い続けるメディアとは」と記述。続けて別の投稿で「素人評論家と何が違うのか」と投げかけた。倉田氏の一連の投稿に対し「コメンテーターもAIで良い気がします」「SNSの方がよっぽど世間の潮流感じ取れてますよね」「あれは予想というよ