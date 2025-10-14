10月14日（火）よる10時 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はスタジオゲストに田中麗奈、野々村友紀子を迎える。「24秒後、三日月の夜に東京スカイツリーを見たくなる」「35秒後、満月の夜に牛久大仏を見たくなる」「15秒後、鳥取県の唐揚げ屋さ