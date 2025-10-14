プレーオフではリリーフエースとして存在感を発揮する佐々木朗希 photo by Getty Images前編：佐々木朗希の復活劇とドジャースの組織力 ワールドシリーズ２連覇を目指すロサンゼルス・ドジャース。プレーオフに入り、公式戦を長く欠場していた先発陣が本来の力を発揮するなか、中継ぎ、抑えに不安を抱えたドジャースだったが、佐々木朗希がその役割を受け入れ、見事なピッチングで、救世主となる活躍を続けている。５月中旬か