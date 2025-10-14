日本維新の会の県組織「兵庫維新の会」は１２日、県議の青山暁幹事長（６５）が幹事長職の辞任を申し入れ、８日付で受理したと明らかにした。執行部が交代する１２月までは和田有一朗副代表（衆院議員）が幹事長を兼任する。１２日に神戸市内で開いた臨時全体会議後に、金子道仁代表が記者団に説明した。兵庫維新によると、青山氏を巡っては、県職員の女性が２０２３年、青山氏と食事をした際にセクハラ行為を受けたと会派に