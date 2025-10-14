◇第37回出雲駅伝(13日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前 6 区間:45.1キロ)出雲駅伝が13日に行われ、國學院大學が2年連続3度目の優勝を飾りました。各区間の区間賞では、1区は中央大2年の岡田開成選手が受賞。「全国の駅伝で区間賞は一度も取ったことがないので素直にうれしい」と喜びました。同学年である駒澤大の谷中晴選手は2秒差の2位でした。2区では、総合2位に入った早稲田大から4年の山口智規選手が獲得。10位で受け取っ