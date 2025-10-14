アニメ映画『迷宮のしおり』の主題歌は、新しい学校のリーダーズ「Sailor, Sail On」に決まった。新たな声優キャストとして速水奨、坂本真綾、杉田智和の出演が発表され、予告映像、本ビジュアルも解禁となった。【動画】閉じ込められたのはスマホの中の迷宮！『迷宮のしおり』予告本作は、アニメ監督・河森正治の初オリジナル劇場長編アニメーション。河森作品の特徴である「歌」「SF」に、「スマートフォン」あるあるを組