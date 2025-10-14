今夜10月14日20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は、「節約が染みついた有名人SP」。さんま御殿で節約が染みついた有名人たちがこだわりの節約術を熱弁する。SixTONES・田中樹は明石屋さんまとイマドキアイドルのお金事情論争を繰り広げる。【写真】SixTONES・田中樹、モノクロショットで「anan」ソロ表紙！総再生回数1億超えの縦型短編映画で話題の半田周平がトーク番組初出演。羽鳥慎一から「ここでおもしろ