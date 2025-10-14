俳優の唐沢寿明が10日、都内で行われたドラマ9『コーチ』記者会見に、共演の倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛、木村多江と共に出席。倉科ら共演者を称える場面があった。【写真】唐沢寿明、イメージ激変！白髪の“さえないおじさん”に堂場瞬一の同名小説をドラマ化する本作は、警視庁人事二課所属の一見”さえないおじさん”向井光太郎が、捜査に失敗し行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちを“コー