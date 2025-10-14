女優の森川葵が13日、自身のインスタグラムを更新。華やかなドレス姿を披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。【写真】森川葵の美しいドレス姿をもっと見る森川はこの日、出演映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』の公開記念舞台あいさつに登壇。その際のショットを投稿し、「#オリバーな犬 舞台挨拶でした！来てくれた皆様ありがとうございました！」と感謝をつづった。さらに、「勝手に宣伝だけどto