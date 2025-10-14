元俳優の押尾学氏（４７）が、最新姿を公開した。１４日までにインスタグラムを更新し、ブルーのハートの絵文字のみで写真をアップした。カワイイ男児を抱っこして、夜の浜辺で撮影した写真や、手をつないで歩く様子を披露した。押尾氏は、主演したフジテレビ系「春ランマン」（２００２年）や「やまとなでしこ」（００年）など人気ドラマに多数出演。現在は芸能界から一線を引き、シルバーヘアでイメージが激変した近影をＳ