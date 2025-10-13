愛車の美しさを保つために欠かせないのが「カーシャンプー」。ボディカラーやコーティング施工の有無によって適した商品が異なるが、種類が多すぎて選びにくいと感じる人も多いだろう。 そんなときに参考になるのが、実店舗の売れ筋ランキングだ。ここでは、カー用品店で実際に売れている人気カーシャンプーTOP10を紹介する。洗車用品選びに悩んでいる人はぜひ参考にしてほしい。 ※2