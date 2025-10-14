俳優でグラビアアイドルの豊田ルナ（23）が、きょう14日発売の『週刊ヤングマガジン』46号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【別カット】青空×海…王道シチュで“美ワキ全開”な豊田ルナ豊田は、2002年7月17日生まれ 埼玉県出身。5歳から子役からとして芸能活動を開始し、「ミスマガジン2019グランプリ」でグランプリを獲得し、グラビアでも人気に。また、2021年に放送された『ウルトラマントリガー NEW GENERATION