FA»Ô¾ì¤Î¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ê¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¤½¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÌ¾¤¬¾å¤¬¤ë(C)Getty Imagesº£¥ª¥Õ¤â¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Î¶¯²½¤ÏÂ³¤­¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î12Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMarca¡Ù¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥«¥Ö¥¹¤«¤é¤ÎFA¤¬Í­ÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢º²¤Î´°Á´Åêµå¡ª ¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¶õ¿¶¤ê¥·¡¼¥ó¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï