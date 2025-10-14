日本代表が世界最速で予選を突破した2026年Ｗ杯は、出場国数がこれまでの32から48チームに増えた。そうしたなか、アフリカ予選ではカーボベルデが史上初のＷ杯行きをつかみ取った。グループDで首位に立っていたカーボベルデは、13日に行われたエスワティニとの最終戦に3-0で勝利。一方、2位カメルーンはアンゴラに0-0で引き分けた。この結果、カーボベルデのＷ杯行きが確定。その瞬間、選手や監督は喜びを爆発させていた。Apito fi